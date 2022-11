Puterea a Patra, din 24.11.2022, cu participarea lui Ion Dron

12:20

Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, și-a anunțat demisia. Informația a fost confirmată de premierul Natalia Gavrilița, relatează nordnews.md. „Secretarul general al Guvernului pleacă pentru că are o oportunitate în carieră. De la bun început am convenit că vine pentru o anumită perioadă. Are oportunități mai bune și îi mulțumim că a fost în această […]