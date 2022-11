Ford recheamă la service sute de mii de SUV-uri din cauza riscului de incendiu

20:30

Rețeaua Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală are de acum încolo un portal specializat: sanatate-mintala.md, lansat de Ministerul Sănătății în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. În Republica Moldova activează 40 de Centre Comunitare de Sănătate Mintală, unde oamenii pot să acceseze consultații gratuite, consiliere... The post A fost lansat portalul Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală: sanatate-mintala.md appeared first on Portal de știri.