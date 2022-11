Parlamentul condamnă Holodomorul din Ucraina. Deputat comunist: „Sunt alte probleme stringente”

21:10

Parlamentul European cere accelerarea procesului de extindere a Uniunii Europene, ceea ce ar înseamnă vești bune pentru Republica Moldova. Comentariul a fost făcut de către deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova pe 23 noiembrie. „Tocmai am adoptat, cu largă majoritate, poziția Parlamentului European cu privire […] The post Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere accelerarea procesului de extindere a UE appeared first on NewsMaker.