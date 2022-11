Prețul carburanților se prăbușește? Anunțul ANRE

12:30

Scandalul scurgerilor din Telegram continuă și în această săptămână. Astăzi, portalul Moldova-leaks.com a publicat convorbirile fostului deputat și noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba. În total, în spațiul public au ajuns 175 de chat-uri. Într-una dintre conversații, Alaiba l-a ajutat pe un oarecare Aurel Burda să se angajeze. Cei de la Moldova-leaks.com afirmă că din ... BREAKING! "E unica data când am pus cuvânt" – Noi scurgeri de informații de pe Telegram – Ținta Dumitru Alaiba: "De gol nu-i voi da niciodată"