Soroceanul Vitalie Damașcan-jr a fost inclus într-o listă care îi face și ne face cinste

Soroceanul Alexandru Ganea a ales să fie alături de „Observatorul de Nord" încă din anul 1994. La începuturi, pur și simplu, din considerente „mercantile" or, redacția ziarului era amplasată în aceeași clădire cu Fabrica de confecții „Dana", unde acesta activa în funcție de mecanic. Ulterior, Alexandru a devenit un cititor fidel al ziarului, dar și […]