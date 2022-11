Conferință internațională „Sănătatea mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate”

13:10

Filmul de acțiune The Protégé a apărut în anul 2021. Salvată în copilărie de legendarul asasin Moody, Anna este cel mai priceput ucigaș sub contract din lume. Cu toate acestea, când Moody este ucis cu brutalitate, ea jură să se răzbune pentru bărbatul care a învățat-o tot ce știe. Actorii principali în film sunt Michael Keaton, Maggie […] Articolul Recomandare de film: The Protégé cu actrița carismatică Maggie Q în rol principal apare prima dată în ea.md.