METEO: Soare cu dinți la sud și ploaie la nord. Cum va fi vremea în Capitală

13:40

Dumitru Udrea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului, iar pe această cale a transmis un mesaj. „Dragi parteneri, colegi și prieteni, Acum aproape un an, am acceptat invitația Prim-ministrei Natalia Gavrilița pentru funcția de Secretar general al Guvernului pentru o perioadă de cel mult șase luni. Am acceptat această nouă provocare profesională […] Articolul Mesajul lui Dumitru Udrea: Sunt încrezător că drumurile noastre se vor intersecta în viitor apare prima dată în Realitatea.md.