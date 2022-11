Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere accelerarea procesului de extindere a UE

22:40

În ajunul vizitei la Erevan a președintelui rus Vladimir Putin, partidul de opoziție „Polul Național-Democratic" a organizat un protest. Participanții au scandat lozinci împotriva Rusiei, informează postul local al Radio Europa Liberă. Manifestanții au afișat pancarte cu chipurile lui Putin și Lukașenko, pe care le consideră „persona non grata". Președintele rus este așteptat pe 23 […]