Întreruperea automată a energiei electrice s-a produs pentru a proteja rețelele, Prima Sursă

Vreme ploioasă, închisă şi rece, prognozează Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru această săptămână, transmite MOLDPRES. Conform meteorologilor, în următoarele zile, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer noros, cu ploi de scurtă durată, şi valori termice între 5-10 grade Celsius, ziua, şi 0-5 grade, noaptea. De asemenea, în perioada de...