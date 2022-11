Rusia luptă cu homosexualitatea. Legea care criminalizează orice menționări publice despre persoanele LGBT+, adoptată

20:00

Corespondenta NM, Alina Mihalkina, a obținut locul III în cadrul concursului „Investigația anului 2022 în mass-media locală/regională” cu investigația „COVID-19 VS autoritățile din Găgăuzia: cum în regiunea (nu) s-a folosit bugetul pentru sănătate în timpul pandemiei”. Evenimentul a avut loc în această seară, în Chișinău, unde Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania) și Asociația Presei […] The post (FOTO) Corespondenta NM a fost decernată la concursul „Investigații Jurnalistice 2022” appeared first on NewsMaker.