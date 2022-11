Ilan Șor a rămas fără avocat? Compania americană „Dechert” renunță să-l mai apere în instanțele de judecată

17:20

De sărbători, LUPII lui Alex Calancea revin cu Povestea de Iarnă! Pentru al treilea an consecutiv Proiectul Caritabil POVESTEA DE IARNĂ readuce spiritul sărbătorilor acolo unde este nevoie de mai multă speranță, atenție și magie – case de copii, centre de plasament, aziluri pentru persoane vârstnice și persoane cu nevoi speciale. Pe 25 și 26 […]