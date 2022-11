Deconectările masive de curent, cauzate de atacul Rusiei asupra Ucrainei, discutate de Spînu cu oficiali de la București, Kiev și Bruxelles

13:00

Prim-ministrul Natalia Gavrilița confirmă faptul că secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, și-a depus cererea de demisie. Totodată, șeful Executivului a venit și cu un mesaj de mulțumire adresat demnitarului pentru munca depusă în această perioadă. „Domnul Udrea are o carieră foarte frumoasă și cu greu l-am convins să vină pentru o perioadă la Cancelarie. Am discutat despre șase luni, dar a stat un an. Îi mulțumim foarte mult pentru tot lucrul pe care l-a făcut. Are angajamente, inclus...