Kievul, bombardat cu rachete: cel puțin trei persoane au decedat 

15:30

Așa-numitele autorități de la Tiraspol s-au adresat reprezentanților ONU și OSCE, acuzând Chișinăul de „șantaj energetic și economic”. Tiraspolul solicită organizațiilor internaționale să influențeze conducerea Republicii Moldova și să îi solicite să înceapă negocierile cu Rusia și Ucraina pentru restabilirea aprovizionării cu gaz. O informație în acest sens a fost publicată de serviciul de presă […] The post Tiraspolul a trimis scrisori către ONU și OSCE: „Moldova ar trebui să înceapă un dialog cu Rusia și Ucraina pe tema gazului” appeared first on NewsMaker.