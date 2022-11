Un fotbalist al lui Ajax, acuzat de legături cu mafia, a fost arestat. Anunțul Poliției

10:10

Plafonarea preţului gazelor în UE va fi valabilă un an, ţările membre nu au ajuns la un acord cu privire la preţ Comisia Europeană a propus introducerea unui plafon de preţ la gaze naturale valabil timp de un an, începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit unei variante de lucru a unui act legislativ consultat de Reuters, care nu include deocamdată un preţ concret. Ideea plafonării preţului gazelor naturale provoacă, de mai multe luni, diviziuni în rândul statelor membre. Cea mai recentă propunere a C...