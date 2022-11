Parlamentul European califică Rusia drept „stat terorist”

14:50

Evenimentul are loc la inițiativa Franței, Germaniei și României și urmărește să sprijine financiar costurile cumpărării energiei electrice de către guvernul de la Chișinău. „Pentru a răspunde nevoilor imediate, am decis să mobilizăm un nou pachet excepțional de peste 100 de milioane de euro”, a declarat Macron în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. În discursul său, președintele Emmanuel Macron a atras atenția asupra inflației galopante de la C...