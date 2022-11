2000 de saci, 150 tone de nisip și 100 metri de peliculă – pentru a ține piept potențialelor inundații

19:40

Pe pagina sa de Facebook, fostul președinte de onoare a Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, care a participat la lucrările Congresului X extraordinar a formațiunii scrie că „…nu am sprijinit si nici nu am votat schimbarea denumirii Partidului Democrat in PSDE. Unul din cei mai experimentați politicieni moldoveni scrie că refuzat propunerea […] Post-ul Dimitru Diacov a refuzat să adere la noua entitate politică, Partidul Social Democrat European apare prima dată în Observatorul de Nord.