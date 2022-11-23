ÎN TRANSNISTRIA VOR FI OPTIMIZATE SPITALELE, FIIND REDUSE 900 DE PATURI ȘI PĂSTRATE DOAR PATRU MATERNITĂŢI
Infotag, 23 noiembrie 2022 14:30
ÎN TRANSNISTRIA VOR FI OPTIMIZATE SPITALELE, FIIND REDUSE 900 DE PATURI ȘI PĂSTRATE DOAR PATRU MATERNITĂŢI
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BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII ÎI VA ACORDA MOLDOVEI ÎN 2023 150-170 MILIOANE EURO
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GUVERNUL VREA ACCIZE LA TUTUN CA ÎN UE, PÂNĂ ÎN 2025. EXPERIENȚA STATELOR EUROPENE ÎN CARE CONTRABADA A EXPLODAT # Infotag
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CURTEA DE CONTURI A ANUNŢAT DATORIA „MOLDOVAGAZ” ŞI A CLARIFICAT MOTIVELE FORMĂRII EI
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TRANSNISTRIA SE PLÂNGE DIN NOU PE MOLDOVA - DE ACEASTĂ DATĂ, LA ONU ȘI OSCE
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MINIŞTRII DE EXTERNE AI FRANȚEI ȘI GERMANIEI S-AU PRONUNŢAT ÎN SPRIJINUL MOLDOVEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI # Infotag
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MAIB DĂ START PROMOȚIEI ”MARATONUL DEPOZITELOR FERICITE‘‘
21 noiembrie 2022
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VERONICA DRAGALIN NU INTENŢIONEAZĂ SĂ PĂRĂSEASCĂ FUNCŢIA DE ȘEF AL PROCURATURII ANTICORUPȚIE # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A SPUS CĂ SOLUŢIONAREA PROBLEMEI DIN DOMENIUL ENERGETIC ESTE O CHESTIUNE DE SUPRAVIEŢUIRE PENTRU MOLDOVA # Infotag
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TREI CETĂŢENI MOLDOVENI AU FOST ARESTAŢI ÎN BULGARIA SUB ACUZAŢIA DE IMPLICARE ÎN ORGANIZAREA UNUI ACT TERORIST ÎN TURCIA # Infotag
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LUNI, LA PARIS ÎNCEPE CONFERINŢA ÎN SPRIJINUL MOLDOVEI
18 noiembrie 2022
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LUCRĂRILE PREGĂTITOARE LA CONSTRUCȚIA LINIEI ELECTRICE CHIȘINĂU-VULCĂNEŞTI SUNT ÎN TOI
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU, ÎN FRUNTEA UNEI DELEGATII GUVERNAMENTALE, VA PARTICIPA LA CONFERINŢA DE LA PARIS ÎN SPRIJINUL MOLDOVEI # Infotag
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ÎN TRANSNISTRIA A FOST PRELUNGIT PENTRU A 12-A OARĂ NIVELUL „GALBEN” DE PERICOL DE TERORISM # Infotag
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LA COMBINATUL DE PANIFICAŢIE „FRANZELUŢA” ARE LOC O ACȚIUNE DE PROTEST ÎMPOTRIVA NUMIRII NOULUI DIRECTOR # Infotag
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LA MAI PUŢIN DE O LUNĂ DE LA REPARAŢIILE LA CET-2, UNUL DINTRE GENERATORE A IEŞIT DIN FUNCŢIUNE # Infotag
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SUEDIA ÎI VA OFERI MOLDOVEI SPRIJIN SUPLIMENTAR DE 16 MLN EURO ÎN CONTEXTUL AGRESIUNII RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI # Infotag
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16 noiembrie 2022
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SISTEMUL DE URMĂRIRE A ȚIGĂRILOR. CUM A FOST IMPLEMENTAT ÎN UE ȘI CUM ESTE PLANIFICAT ÎN R. MOLDOVA # Infotag
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15 noiembrie 2022
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BM VA FINANŢA REALIZAREA ÎN MOLDOVA A UNUI NOU PROIECT DE SUSŢINERE A AGRICULTURII
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FESTIVALUL FILMULUI POLONEZ VA FI ORGANIZAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA DIN 17 PÂNĂ PE 20 NOIEMBRIE # Infotag
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OPOZIȚIA INIȚIAZĂ VOTUL DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI JUSTIȚIEI DIN MOLDOVA
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UN DEPUTAT DIN PARTIDUL PAS NEAGĂ ZVONURILE DESPRE DEMISIA GUVERNULUI, DAR SPUNE CĂ SUNT POSIBILE REMANIERI DE CADRE # Infotag
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14 noiembrie 2022
17:00
REZERVELE VALUTARE ALE BĂNCII NAȚIONALE AU CRESCUT ÎN OCTOMBRIE PÂNĂ LA UN NOU NIVEL RECORD # Infotag
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ÎN MOLDOVA, INFLAȚIA A FOST ÎN OCTOMBRIE DE DOUĂ ORI MAI MARE DECĂT ÎN SEPTEMBRIE
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DEPUTAŢII PARTIDULUI „ACȚIUNE ȘI SOLIDARITATE” AU RESPINS ZVONURILE DESPRE DEMISIA GUVERNULUI # Infotag
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11 noiembrie 2022
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AGENȚIA DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ PROPUNE 12,5 MII DE POSTURI VACANTE
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A DISCUTAT CU AMBASADORII MOLDOVEI ÎN STRĂINĂTATE PROBLEMATICA REGLEMENTĂRII DIFERENDULUI TRANSNISTREAN # Infotag
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ROBERTA METSOLA: PARLAMENTUL EUROPEAN VA FACE TOT CE ESTE NECESAR PENTRU A SPRIJINI MOLDOVA PE CALEA ADERĂRII LA UE # Infotag
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10 noiembrie 2022
17:30
UNIUNEA EUROPEANĂ VA ACORDA 250 MLN EURO PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ENERGETICE DIN MOLDOVA ȘI PENTRU SPRIJINIREA POPULAȚIEI VULNERABILE # Infotag
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MITROPOLIA MOLDOVEI A ÎNDEMNAT LA SEMNAREA UNEI PETIȚII ÎMPOTRIVA CAMPANIEI „COPIII LGBT ÎN ȘCOALA TA” # Infotag
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9 noiembrie 2022
17:30
ÎN MOLDOVA A ÎNCEPUT COLECTAREA DE SEMNATURI ÎMPOTRIVA CAMPANIEI „COPIII LGBT ÎN ȘCOALA TA” # Infotag
ÎN MOLDOVA A ÎNCEPUT COLECTAREA DE SEMNATURI ÎMPOTRIVA CAMPANIEI „COPIII LGBT ÎN ȘCOALA TA”
15:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONDUCE ÎN RATINGUL DE ÎNCREDERE AL POLITICIENILOR STRĂINI PRINTRE CETĂȚENII DIN ROMÂNIA # Infotag
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ASOCIAȚIA INVESTITORILOR STRĂINI A PREZENTAT PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A MOLDOVEI # Infotag
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8 noiembrie 2022
15:30
ÎN AEROPORTUL CHIȘINĂU, UN CUPLU FAMILIAL DIN UCRAINA A ÎNCERCAT SĂ TREACĂ ILEGAL CU O SUMĂ MARE DE VALUTĂ # Infotag
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PESTE O MIE DE ANTREPRENORI AU URMĂRIT CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”, EVENIMENT MAIB DEDICAT SOLUȚIILOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ # Infotag
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7 noiembrie 2022
16:00
POLONIA VA CONTRIBUI LA ACCELERAREA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ A MOLDOVEI
12:30
PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE A CENTRALEI BACK-TO-BACK LA VULCĂNEŞTI CU O CAPACITATE DE 600 MEGAWATI NU VA FI REALIZAT # Infotag
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BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎI VA ACORDA MOLDOVEI ÎNCĂ UN CREDIT DE 100 DE MILIOANE EURO PENTRU REPARAȚIA DRUMURILOR # Infotag
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4 noiembrie 2022
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17:00
ECHIPA „SHERIF” DIN MOLDOVA A ÎNVINS ECHIPA „OMONIA” A CIPRULUI ȘI VA JUCA MECIURI ÎN LIGA CONFERINȚELOR # Infotag
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OPT PERSOANE SUNT SUSPECTATE DE ORGANIZAREA DEZORDINILOR ÎN MASĂ
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ECONOMIST: ȘOCUL PREȚURILOR ÎI VA AFECTA MAI PUȚIN PE CEI CARE SE VOR ÎNCĂLZI CU LEMNE
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FOSTUL ȘEF AL ÎNTREPRINDERII DE STAT „CALEA FERATĂ A MOLDOVEI” A FOST EXTRĂDAT DIN BELGIA
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UN DEPUTAT PAS A ÎNVINUIT RUSIA DE SITUAŢIA GREA DIN MOLDOVA
3 noiembrie 2022
11:30
PARTICIPĂ LA CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”
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