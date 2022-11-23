ÎN TRANSNISTRIA VOR FI OPTIMIZATE SPITALELE, FIIND REDUSE 900 DE PATURI ȘI PĂSTRATE DOAR PATRU MATERNITĂŢI

Infotag, 23 noiembrie 2022 14:30

ÎN TRANSNISTRIA VOR FI OPTIMIZATE SPITALELE, FIIND REDUSE 900 DE PATURI ȘI PĂSTRATE DOAR PATRU MATERNITĂŢI

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