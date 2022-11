Guvernul a aprobat împrumutul de la BERD privind gestionarea deșeurilor

12:30

Ample manifestatii au izbucnit miercuri la cea mai mare uzina de telefoane iPhone din lume, aflata in China, in proprietatea subcontractorului taiwanez Foxconn, indica imagini difuzate pe retelele sociale Weibo si Twitter. Imaginile arata intre altele o multime de lucratori care defileaza in lumina zilei pe o strada, unii dintre