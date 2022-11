LIVE// Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 noiembrie 2022

10:40

Un bărbat înarmat a deschis focul într-un supermarket din statul american Virginia, miercuri, și a ucis 10 oameni, relatează BBC. Atacul s-a petrecut într-un supermarket Walmart din Chesapeake. #BREAKING: A Walmart manager has shot multiple employees ⁰ #Chesapeake l #VA ⁰ Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in …