Andrei Spînu, despre acuzațiile Gazprom Ucrainei: „Tot gazul livrat Moldovei ajunge în țara noastră”

În primele nouă luni ale anului 2022, volumul achizițiilor publice a înregistrat o creștere record de 43,7%. Astfel, autoritățile publice de toate nivelurile au procurat bunuri, servicii și lucrări în valoare de circa 8,84 miliarde lei, cu 2,69 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2021. Pentru comparație, pe parcursul întregului an 2021, am avut achiziții în valoare totală de 8,45 miliarde lei, ceea ce reprezintă 3,5% din PIB. În aceste condiții, dar și luând în considerare că spre final de an bugetar autoritățile achiziționează masiv, cel mai probabil vom totaliza anul 2022 cu un volum al achizițiilor publice de circa 11,5 - 12 miliarde lei.