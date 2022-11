Cu ce-și mai ocupă Putin timpul în vreme de război. Liderul de la Kremlin a dezvelit o statuie a lui Fidel Castro

12:40

Retailerilor din Moldova le sunt pregătite noi reguli de joc: autoritățile vor să introducă un sistem de urmărire și localizare „track and trace" pentru toate produsele din tutun. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat recent în Parlament în calitate de nou instrument de combatere a contrabandei. „Track and trace" prevede că […]