Mircea Geoană confirmă dialogul NATO – Rusia: Nu sunt semnale foarte încurajatoare

„Şi noi ştim să tăiem pâinea în două", a ironizat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko plecarea grupului american de fast food McDonald's din ţara sa, unde va fi înlocuit de o marcă rusească, relatează AFP, preluat de Agerpres. Începând de pe 22 noiembrie, fast food-urile McDonald's din Belarus vor opera sub...