Studiu CIES: Cel mai valoros lot și cel mai bine cotat jucător de la Cupa Mondială 2022

18:10

Leo Messi, reacție după Argentina - Arabia Saudită 1-2. "Lucrurile se întâmplă cu un motiv" Leo Messi (35 de ani) a reacționat după înfrângerea rușinoasă suferită de Argentina, 1-2, cu Arabia Saudită, la Cupa Mondială din Qatar. Atacantul de la PSG a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren, în ciuda golului marcat în prima repriză, din penalty. "Am făcut 5 minute slabe, în care am comis erori, iar ei au profitat. Am făcut multe prostii, ne-am panicat și am apelat la centrări multe, a...