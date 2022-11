Eurovision Song Contest modifică regulamentul de vot în semifinale. Publicul va alege finaliștii concursului

13:15

Perspective de cooperare între universitățile membre de profil medical și atragerea noilor parteneri în vederea sporirii calității învățământului superior medical au fost abordate în cadrul întâlnirii rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", profesorul Emil Ceban, cu profesorul Levan Metreveli, fondator și copreședinte al Asociației de Evaluare inter pares a Educației Medicale și Sanitare în Europa de Est și Asia Centrală (Peer Review Association for Medical and Health Education of Eastern Europe and Central Asia – PRAMED-EECA) din Sofia, Bulgaria, și cu profesorul Levan Baramidze, șef al Departamentului de Sănătate Publică, Management, Politică și Sănătate Economică, director al Școlii de Sănătate Publică, Universitatea Medicală de Stat din Tbilisi, Georgia.