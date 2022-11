Scriitoarea Tatiana Țîbuleac, decorată de Maia Sandu cu „Ordinul Republicii”, la Paris: „Prin romanele ei, duce faima R.Moldova în lume”

14:50

O familie din Moldova în 2016 consuma în mediu 112 kWh energie electrică lunar, consum care a crescut constant, iar în acest an a ajuns la 140 kWh lunar, scrie expertul economic, Veaceslav Ioniță, pe blogul său. Astfel, expertul a stabilit că factura medie pentru curentul electric în R. Moldova în ultimii 7 ani a fost de circa 230 lei/lunar. În acest an au fost 4 majorări de tarife la energia electrică, iar ca consecință în trimestrul IV din acest an, dacă nu vor urma noi majorări, factura medie...