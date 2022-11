Maia Sandu i-a înmânat scriitoarei Tatiana Țibuleac „Ordinul Republicii” în timpul vizitei la Paris

16:50

Cristi Danileț, judecătorul român de la Tribunalul Cluj care a primit cetățenia Republicii Moldova, susține că nu are nici un obiectiv politic în țara noastră. Declarațiile au fost făcute pentru G4media. Cristi Danileț a declarat pentru presa din România că a lucrat împreună cu autoritățile de la Chișinău în ultimii zece ani în calitate de […] The post Judecătorul român care a primit cetățenia Moldovei: „Nu am nici un obiectiv politic” appeared first on NewsMaker.