Condițiile din captivitatea rusă sunt „mai rele ca la Auschwitz”; Rușii „merg și rup brațele și picioarele prizonierilor”

Facebook introduce noi setări de siguranță pentru utilizatorii sub 16 ani Meta modifică setările și recomandările conturilor de Facebook ale tinerilor sub 16 ani, pentru a le proteja intimitatea. Conturile noi vor avea în mod implicit postările, lista de prieteni, paginile și conturile pe care le urmăresc pe modul privat. Facebook transmite că toți tinerii cu vârste de până la 16 ani (și, respectiv, sub 18 ani în cazul anumitor țări) care decid să își deschidă un cont nou pe rețeaua de socializa...