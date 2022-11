Vacile care se ”afumă” cu fire de cânepă cască mai des – Studiu

14:30

Șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a venit cu o reacție la declarațiile mai multor politicieni și experți care i-au cerut demisia. Reacția șefului PA survine după ce în spațiul public au apărut corespondențele ministrului Justiției cu memnbrii CSP în care se făceau anumite aranjamente legate de punctajul care trebuia acordat lui Dragalin pentru a accede ... Veronica Dragalin despre o posibilă demisie a sa de la șefia PA – Am venit în această funcție în baza unui „concurs transparent”. The post Veronica Dragalin despre o posibilă demisie a sa de la șefia PA – Am venit în această funcție în baza unui „concurs transparent”. appeared first on Politik.