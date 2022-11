În ultima săptămână, au fost înregistrate 45 de intoxicări, dintre care șapte cu alcool

11:30

Dacă ai o afacere și vrei să-ți crești vânzările, acest episod din DAD Podcast este special pentru tine. De această dată, Dan Dima l-a avut drept invitat pe Nicolae Șoitu. În caz că nu știi, Nicolae este specialist în integrări CRM și are o experiență destul de bogată în acest domeniu. În cadrul interviului, el a explicat că acronimul CRM vine de la Customer Relationship Management, iar asta înseamnă că, practic, fiecare companie care are clienți are nevoie și de acest soft pentru a gestiona relațiile cu clienții. Totodată, Nicolae a vorbit și despre cum poți folosi acest instrument pentru a-ți crește afacerea, pentru a îmbunătăți calitatea deservirii, pentru a găsi clienți noi și a-i fideliza pe cei actuali.