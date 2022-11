Republica Moldova, de-un sânge cu Europa unită

16:20

Criza economică, pandemică și cea a refugiaților au generat în Republica Moldova creșterea cazurilor de violență. Situațiile trebuie să fie raportate corect pentru ca specialiștii din domeniu să poată analiza la nivel regional și local tendințele pe care le adoptă acest fenomen, menționează Dominika Stojanoska, reprezentantă UN Women în Moldova.