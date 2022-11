(FOTO) 162 de morți în Indonezia în urma unui cutremur

09:40

Primăria Chișinău a fost, pe 19 noiembrie, gazda copiilor și însoțitorilor acestora de la Orfelinatul din Odesa. Grupul urmează astăzi să ajungă în altă țară pentru a fi cazați temporar acolo. Informații în acest sens au fost comunicate de primarul municipiului Chișinău. Edilul Ion Ceban spune că Primăria a găzduit 28 de persoane, dintre care 16 copii