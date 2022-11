Nou ajutor internațional de 100 de milioane de euro pentru Moldova

19:00

Respectarea procedurii legislative, activitatea comisiilor permanente, exercitarea funcției de control parlamentar, comunicarea cu cetățenii și părțile interesate, precum și managementul bugetar și administrativ sunt aspectele monitorizate de către Asociația Promo-LEX pe parcursului primului an de activitate a Parlamentului de legislatura a XI-a. Constatările și recomandările Promo-LEX, dar și opiniile deputaților asupra acestora au fost abordate, ...The post Raport Promo-LEX: Constatări și recomandări de îmbunătățire a activității Parlamentului de legislatura a XI-a, în perioada primului an de mandat first appeared on Radio Orhei.