Donald Trump și alegerile de la jumătatea mandatului din Georgia

Șocuri culturale care sună de două ori Când eram adolescent în România lui Ceaușescu, așadar, și am citit „Poștașul sună de două ori“, romanul lui James M. Cain despre cuplul criminal din anii Marii Depresii din SUA, îmi amintesc ce surprins am fost atunci de dialogul în care ea se plângea amantului care avea s-o ajute în crimă, zicându-i cât de mult ar vrea să scape din lumea aia în care ea servea la un motel alături de un bărbat odios și să aibă pe masă altceva decât cârnați și bere de motel....