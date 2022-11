raport | Un drog devine „o preocupare tot mai mare pentru Europa și SUA”: Consumatorii consideră că inhalarea este sigură

13:10

Ambasadorul rus in Statele Unite, Anatoli Antonov, a lansat acuzatii grave la adresa Kievului, dupa explozia provocata de o racheta in Polonia, incident care a dus la moartea a doua persoane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trimisul Moscovei la Washington, Anatoli Antonov (foto) a acuzat Kievul ca incearca sa atraga NATO direct in razboi, dupa …