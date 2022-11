Belgia nu mai are unde să ardă cocaina care intră în portul Anvers

10:10

Soldatul rus Nikita Cibrin, din Brigada 64 de pușcași motorizați, care este acuzat de crime în Bucha, a fugit de pe front și a povestit pentru ediția în limba rusă a The Insider despre ororile războiului, la care a fost martor, scrie libertatea. „Știu sigur că au existat jafuri. Am văzut cum au fost furate mașini în Lipovka și Andriivka, am văzut cum au spart mașini pe care nu le puteau porni, au distrus case. Au înnebunit, spuneau: avem putere, avem tancuri, avem vehicule de luptă de infanterie...