Cristi Danileț, fost judecător român, a primit cetățenia RM: „Nu am niciun obiectiv politic în Republica Moldova”

Karim Benzema, OUT de la Cupa Mondială din Qatar! Reacția atacantului Karim Benzema (34 de ani) s-a accidentat la unul dintre antrenamenele Franței dinaintea Cupei Mondiale din Qatar și nu va putea evolua la turneul final din acest an. După o lună extrem de grea la Real Madrid, unde a jucat destul de puțin din cauza problemelor medicale, atacantul a sperat că va reintra în circuit la naționala Franței, pentru Cupa Mondială. Cu toate acestea, Balonul de Aur din acest an a continuat să fie urmărit...