Locuitorii din Crimeea vor fi la fel de fericiți să întâmpine armata ucraineană precum cei din Herson, afirmă Eskender Bariev, un membru al Mejlis, legislativul tătarilor din Crimeea, citat de revista The New Voice of Ukraine. Politicianul tătar afirmă că în Crimeea locuiesc trei categorii de oameni. Prima este alcătuită din locuitorii pro-ucraineni, care nu […]