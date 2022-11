Dmitri Medvedev: „Kiev este doar un oraș rusesc în care oamenii întotdeauna au gândit și vorbit rusește”

20:10

Fostul președinte și fondatorul Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, anunță într-o postare pe rețelele de socializare, că pleacă din componența formațiunii și se retrage din politică. „Nu am aderat la noua formațiune și nu voi adera la vreun alt partid, în viitor. Nu am sprijinit și nici nu am votat schimbarea denumirii Partidului Democrat în PSDE”, a scris Diacov.