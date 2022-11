COVID-19 // China raportează primul deces din luna mai

18:10

Fondatorul și fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, anunță că se retrage din politică și nu va mai adera la nicio formațiune. Anunțul a fost făcut în cadrul lucrărilor Congresului al X-lea extraordinar al PDM. Diacov a menționat că s-a opus redenumirii Partidului Democrat în Partidul Social Democrat European (PSDE), dar și a refuzat aderarea la noua formațiune. „Nu am sprijinit și nici nu am votat schimbarea denumirii Partidului Democrat în PSDE. Am refuzat propun...