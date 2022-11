Summitul ONU dedicat climei, desfasurat in acest an in Egipt, s-a incheiat astazi cu un acord istoric. Acesta presupune constituirea unui fond pentru finantarea daunelor climatice care afecteaza in primul rand tarile sarace - VIDEO

