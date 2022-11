Acord de colaborare pe segmentul feroviar Moldova-România

13:10

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminică, la Chişinău, că Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean, subliniind că lucrările Congresului al X-lea extraordinar al Partidului Democrat se vor desfăşura sub egida unităţii social-democraţiei pentru consolidarea unei forţe politice profesioniste, în care doctrinele politice contează „mai puţin”. „Republica Moldova are nevoie de social-democraţi. [...] Articolul Liderul PSD România: Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.