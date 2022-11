Fostul pretor de Buiucani „s-a apucat” de politică: La ce partid a aderat

Vadim Brînzaniuc, fostul pretor de Buiucani a aderat la Partidul Social Democrat European(PSDE). „Astăzi am intrat în politică. Am ales să fac acest pas, pentru că sunt convins că Republica Moldova are nevoie de un partid social democrat modern, european”, a scris Brînzaniuc pe rețelele de socializare.

