Nicu Popescu, la Tunisia: Valorile Francofoniei sunt podul nostru de legătură cu țările lumii

Președintele Camerei Deputaților din România și liderul PSD, Ion-Marcel Ciolacu, susține că Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean, subliniind că lucrările Congresului al X-lea extraordinar al Partidului Democrat se vor desfăşura sub egida unităţii social-democraţiei pentru consolidarea unei forţe politice profesioniste, în care doctrinele politice contează "mai puţin". Declarația a fost făcută astăzi, la Chișinău, unde are loc lucrările Congresului Extraordinar al...