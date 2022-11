(FOTO) PDM are o nouă conducere. Și-a schimbat și denumirea 

08:30

Compensații la gaz, căldură și energie electrică Guvernul a alocat anul acesta 5 miliarde de lei pentru plata compensațiilor la resursele energetice, sau de două ori mai mult decât anul trecut. Apropo, 40 milioane de euro (sub formă de grant) vor ajunge din Germania în Moldova chiar astăzi. Aceste fonduri vor fi distribuite pentru asigurarea compensațiilor în luna noiembrie. Alte 250 milioane de euro vor ajunge în Moldova din UE, la începutul […]