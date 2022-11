VIDEO Pavel Filip, Dumitru Diacov, Valentina Buliga – prezenți la Congresul PDM: „Este un restart pe care îl aștepta toată lumea”

21:50

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) s-a întrunit pe 17 noiembrie în ședință. Una dintre decizii prevede ca „Energocom" să contracteze un credit de tip revolving în echivalentul a €25 mln, pentru nu mai mult de un an. Inițiativa va fi implementată prin derogare de la lege. „Prin derogare de la Legea nr. 74/2020 privind achiziţiile