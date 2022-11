foto, video | Imagini mult așteptate: Nordul țării, acoperit de zăpadă

11:40

Un copil in varsta de 2 ani din New York a murit de infometare, dupa ce tatal lui si-a pierdut viata in urma unei afectiuni la inima, lasandu-l pe baietel singur in casa lor din strainatate, potrivit autoritatilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Biroul Serifuluilui din comitatul Ontario, din New York, a facut publice imprejurimile … Articolul Un copil de doi ani a murit de foame după ce tatăl lui a decedat în urma unui atac de cord. Cum au fost găsiți cei doi apare prima dată în ZUGO.