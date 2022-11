Ucraina a anunțat că aproximativ 60 de soldați ruși au fost uciși într-un atac de artilerie

18:05

Unele trucuri esențiale pentru viața noastră, la care putem recurge în fiecare dimineață, ne pot ajută să pierdem mult mai rapid grăsimea de pe abdomen, relatează MedikForum, cu referire la publicația 'Eat This, Not That!'. Deci, unul dintre aceste trucuri - susțin experții revistei 'Eat This, Not That!' - ar fi consumul în fiecare dimineață a unui pahar cu apă cu suc de lămâie. În cazul consumului de apă cu lămâie, încercările noastre de a pierde în greutate devin mult mai eficiente, transmite Rador.