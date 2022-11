Nu e glumă! Autoritățile din Tokyo cer locuitorilor să poarte pulovere cu gât pentru a economisi energie

12:20

Furtuna, neobișnuită pentru perioada iernii, a ajuns joi seară, la Buffalo, în vestul statului New York, care se află sub avertizarea unui episod sever de iarnă, relatează News.ro cu referire la CNN. Cinci state din zona Marilor Lacuri, de la Wisconsin la New York, casă pentru aproximativ 6 milioane de oameni, sunt sub alertă de