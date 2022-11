Copiii unui orfelinat din Odesa și însoțitorii lor, cazați la Chișinău. Ceban: Am intervenit la solicitarea Ambasadei Ucrainei

20:30

Dumitru Alaiba și Rodica Iordanov vor depune, pe 18 noiembrie, jurământul de învestire în funcția de ministru. Informația a fost confirmată de Președinția. Ceremonia va începe la ora 9:00, iar NewsMaker o va difuza live. „La eveniment va participa președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministra Natalia Gavrilița", a precizat Președinția. Amintim că Dumitru Alaiba […]