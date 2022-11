Andrei Năstase nu mai lucrează la Platforma DA și vrea să creeze Mișcarea Civică de Rezistență Populară

08:50

Ieri, 17 noiembrie 2022, Consiliul raional Soroca, reprezentat de către Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, și Societatea cu Răspundere Limitată ”Agent-Construct” a fost semnat contractul de lucrări pentru acțiuni externe a Uniunii Europene din cadrul Proiectului ”Good and accessibile roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca”/”Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și […] Post-ul Reparația drumului public local L103 Volovița-Vasilcău „prinde contur”. apare prima dată în Observatorul de Nord.